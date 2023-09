Ex-Botafogo, Luís Castro se irrita ao ser interrompido e abandona coletiva

Al-Nassr vence e segue embalado

Com brilho de Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca [cada um com dois gols na partida], o Al-Nassr venceu o clássico contra o Al-Ahli e chegou à sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Saudita.

A equipe de Luís Castro chegou aos 15 pontos e assumiu a quinta colocação na tabela.

O momento atual é completamente diferente do início do campeonato. Isso porque, a equipe de Cristiano Ronaldo começou a competição com duas derrotas seguidas, para Al-Ettifaq e Al-Taawoun.