Diniz explica convocação de Gerson, do Flamengo: 'Acima da média'

Acredito que voltou a emoção. Nossa participação em Belém foi fantástica, o publicado foi agraciado com um excelente jogo. Esteticamente foi um jogo muito bonito do Brasil, e aquilo foi um pontapé pra conseguirmos a reaproximação com o torcedor por meio da emoção que o futebol provoca nas pessoas. Gostamos de ganhar jogos, e todo mundo gosta de se emocionar com o time jogando bem, se entregando de corpo e alma. Aconteceu de maneira especial no jogo de Belém. Cumprimos o objetivo de emocionar os torcedores.

Richarlison

O critério técnico [pesou na convocação]. A gente não para pra pensar, ele teve algumas chances e a bola não entrou. Mas jogou bem, contribuiu pro time, contribuiu na marcação e acertou as paredes nas tabelas. Só que ele não teve a felicidade aqui na seleção, nesses dois jogos, de colocar a bola pra dentro. Teve participações que justificam a convocação dele.

Base da seleção segue

Não pensei muito nisso. Tentei convocar os melhores possíveis. E dificilmente tem uma mudança drástica. Faz pouco mais de duas semanas o segundo jogo, e a amostra é muito pequena. Mas a seleção está aberta, com muitos jogadores com possibilidade de convocação. Mas existe uma base. Não que ela seja inalterada, está aberta para todo mundo. Vou procurar sempre colocar os melhores e aqueles que no meu entendimento tenham condições de ganhar as partidas.

O que espera de Neymar na seleção?