Conselho de Ética suspende convocação de vice do Flamengo por briga e falta

O dirigente havia sido convocado também para esclarecer sua ausência na sessão da última terça-feira (19), que acontecia no mesmo horário da confusão. Marcos Braz é vereador pelo PL-RJ.

A reunião com o Conselho de Ética aconteceria no próximo dia 26. No entanto, a assembleia do estado voltou atrás e não vai pedir mais justificativas.

Segundo o UOL apurou, Marcos Braz não chegou a ser ouvido pelo Conselho antes da decisão de não "convidar o parlamentar para um novo esclarecimento", e houve membros que contestaram, defendendo, inclusive, que o órgão acompanhe de perto as investigações policiais sobre o caso.

Confira a nota na íntegra do Conselho de Ética da Câmara do Rio

Em reunião nesta sexta-feira (22), o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, decidiu que, em face das declarações públicas concedidas pelo vereador Marcos Braz (PL) em entrevista coletiva e informações fornecidas oficialmente por sua defesa, as explicações já são suficientes. Portanto, o colegiado não vê necessidade de convidar o parlamentar para um novo esclarecimento.

O Conselho ressalta que irá acompanhar o processo de investigação conduzido pela Polícia Civil e poderá avaliar a necessidade de tomar novas ações, caso necessário.