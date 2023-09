City domina, vence Nottingham em jogo com expulsão e segue 100% no Inglês

O Nottingham Forest estaciona no meio da tabela, com 7 pontos na 10ª posição. Os Reds recebem o Brentford no próximo domingo (1/10), novamente pelo Campeonato Inglês.

Como foi o jogo

Só o Manchester City jogou nos primeiros minutos e abriu o placar cedo. Após longa troca de passes, Rodri achou Walker num lindo lançamento, o lateral ajeitou para Foden pegar de primeira e fazer o primeiro do time da casa.

Haaland marcou o segundo do City aos 13 minutos, após mais uma jogada padrão Guardiola. Matheus Nunes chega no fundo e cruza na medida para mais um gol do artilheiro norueguês.

O segundo tempo começou quente, com confusão e cartão vermelho. Rodri e Gibbs-White se estranharam, o espanhol segurou o adversário pelo pescoço e foi expulso.

Após a expulsão, o Forest teve mais posse e criou chances de gol, mas falhou nas finalizações e não conseguiu balançar a rede de Ederson.