Bruno Guimarães tem acordo com Newcastle por renovação até 2028, diz jornal

Apesar das ofertas, o ex-Athletico decidiu permanecer no clube inglês, onde atua desde janeiro de 2022;

Com a renovação, Bruno Guimarães passará a ser um dos atletas mais bem pagos do futebol inglês: o camisa 39 receberá 120 mil libras esterlinas por semana - o equivalente a cerca de R$ 2,9 milhões por mês;

Bruno também terá uma nova multa rescisória: 100 milhões de libras - cerca de R$ 600 milhões;

O valor é considerado baixo pelos torcedores do Newcastle e acessível aos clubes poderosos do Velho Continente;

As informações são do jornal espanhol 'As' e do inglês 'The Sun'.