Vasco vive noite de êxtase nos braços da torcida e com festa na comunidade

Foram três meses com São Januário sem poder receber público, após punição do STJD e de determinação da Justiça do Rio.

Antes da punição, o Cruz-Maltino havia jogado três jogos na Colina, com três derrotas e nem sequer um gol marcado — perdeu por 1 a 0 para Bahia, Santos e Goiás.

Barreira em festa

Os ingressos para esse reencontro da torcida com São Januário esgotaram em poucas horas.

O retorno foi celebrado pelos comerciantes do entorno do estádio, após acumularem prejuízos no período sem público.