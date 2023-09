Torcedor nega ameaças a vice do Flamengo e diz: 'Receio de sair na rua'

Ameaças: "As palavras exatas que eu falei foram "Marcos Braz sai do Flamengo". Não ameacei ele ou a filha dele."

Mordida: "Sei que foi ele porque estava sobre a minha perna. Vi ele mordendo. O amigo dele me chutou ainda. Se não fosse o segurança seria pior. Nenhum momento agredi ele. Não tinha como, o amigo estava me chutando"

Marcos Braz mentiu? "Em praticamente tudo. Que eu ameacei ele, que estava transtornado, que tenho cara de psicopata. Praticamente tudo. Falou que pediu para eu sair, mas em nenhum momento dirigiu a palavra a mim. Só ouviu eu falando para ele sair, não falou nada comigo e já partiu para a agressão"

Como chegou lá: "Eu trabalho no iFood de bicicleta, rodo por ali. Passei e o vi, estou ali todo dia, passei insatisfeito com o momento do clube, e disse essa frase."

Organizada: "Não faço parte de nenhuma organizada. No momento que passei eu estava sozinho. Conheço os outros meninos porque trabalham ali também, são entregadores e mototáxi. Não sabia que estavam ali também, só vi depois quando apareceram."

Vítima: "Eu não me arrependo porque não fiz nada demais. Isso está gerando problemas na minha vida, não estou indo trabalhar. Não dá, estou com receio de sair na rua. Eu sou vítima, porque não agredi verbalmente e nem fisicamente. Não desferi socos ou chutes nele. As testemunhas falaram"