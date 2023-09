Eduardo Tironi afirmou no Posse de Bola que o torcedor do São Paulo está "apavorado" com o fantasma da fila de grandes títulos do clube, às vésperas da decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, no próximo domingo (24), no Morumbi.

A pressão é uma arma importante do Flamengo, aproveitar a tonelada que vai estar nas costas de todo são-paulino [por causa da fila]. O são-paulino está apavorado hoje, não pensa que ele está ansioso, ele está apavorado. Eduardo Tironi

Assista ao Posse de Bola na íntegra