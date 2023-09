RMP: Diretoria do Flamengo já decidiu que Sampaoli não fica para 2024

O colunista Renato Mauricio Prado informou no Fim de Papo que Arrascaeta jogará contra o São Paulo, no domingo (24), no Morumbi, na decisão da Copa do Brasil, e que a diretoria do Flamengo já decidiu que Jorge Sampaoli não permanece no clube na próxima temporada.

'Arrascaeta volta e vai começar de titular': "Sem dúvida nenhuma, a volta do Arrascaeta é uma coisa importante para o Flamengo, é o único cara capaz de, no meio daquela pasmaceira tática em que o Sampaoli transformou o Flamengo, encontrar um passe, uma tabela, uma triangulação, e dali sair um gol. Então, a volta dele — que é certa, ele vai jogar, isso está rigorosamente garantido, e vai começar como titular — é um alento. Só acho que talvez seja pouco diante do caos absoluto que se tornou o Flamengo".

'Sampaoli não fica em 2024': "Só para você ter uma ideia, eles fizeram uma reunião agora e resolveram que o Sampaoli não fica mais. Imagina, eles resolveram que o Sampaoli não fica mais e o cara vai dirigir o Flamengo na Copa do Brasil. Houve uma reunião e bateram o martelo que não tem Sampaoli em 2024. Então imagina qual será o estado de espírito do Sampaoli, que já é louco normalmente, depois de ouvir isso aí. É inacreditável, o Flamengo é um fenômeno de equívocos".