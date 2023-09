Quais pontos não ficaram tão claros nas explicações do vice do Flamengo

Nas imagens da confusão no Barra Shopping, um homem aparece com Marcos Braz na troca de socos com o torcedor Leandro Campos. O vice de futebol não mencionou na coletiva, só disse que não era segurança. Tratava-se de André, apelidado de Peixão. O UOL apurou que Peixão é amigo de Braz e pai de duas meninas que também são amigas da filha do dirigente.

André, inclusive, sai andando ao lado de Braz depois da troca de socos e grita "pelotão é o ca*****". Essa frase gerou repercussão entre integrantes da Torcida Jovem do Flamengo, como pode ser constatado nas redes sociais.

Por que não citou o xingamento à filha no depoimento?

Marcos Braz não citou no depoimento à polícia, como informou inicialmente a Globo, o fato de Leandro ter xingado a filha dele. Na versão do cartola apresentada na coletiva, o torcedor teria dito "f***-se a sua filha". Mas isso não entrou em pauta na delegacia. O UOL apurou que o dirigente não quis envolver a adolescente no procedimento policial. Braz achou pertinente citar as ameaças feitas diretamente a ele.

Mordida na virilha?

Marcos Braz diz não se lembrar de ter mordido a virilha do torcedor, como Leandro alega. "Depois da última frase que ele falou, me lembro de pouca coisa", disse o dirigente, que garantiu não ter visto nenhum vídeo da agressão.