PVC: 'O Flamengo é o maior adversário do Flamengo'

O São Paulo entra mais pressionado que o Flamengo na decisão da Copa do Brasil, no domingo (24), no Morumbi, por causa da fila? No De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho disse que não, uma vez que o Rubro-Negro vive hoje um ambiente muito conflituoso.

Eu acho que o Flamengo não vai entrar mais leve que o São Paulo por causa dessa pressão toda dos últimos dois meses. O Flamengo é o maior adversário do Flamengo. Se o Flamengo não fosse o maior adversário do Flamengo, teria liderado pelo menos uma rodada dos últimos três campeonatos brasileiros. Embora isso seja só um símbolo, o Flamengo tem como grande adversário o ambiente que ele criou, ele está pensando em tudo, até na decisão. E o São Paulo, que criou um ambiente ruim no Brasileiro se perder a Copa do Brasil, não está pensando em nada, só na Copa do Brasil. PVC

