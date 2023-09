Quem é a joia do Galo que tirou Felipão do sério e fez gol do meio de campo

Um dos grandes feitos de Iseppe na base atleticana foi o famoso 'gol que Pelé não fez'.

Contra o Botafogo, ele disparou do meio do campo e colocou no ângulo do goleiro rival.

A lista de golaços do menino já teve cavadinha, chute por baixo da barreira, cobrança de falta e muitos lances de habilidade.

Elogios no exterior

O rendimento de Iseppe já ecoa na Europa. Ontem, o jornal espanhol As publicou uma nota enaltecendo as qualidades do jogador.

Na publicação, o jovem é citado como 'o juvenil que revoluciona o Brasil', autor de gols 'assombrosos' e 'uma das figuras mais valiosas do futebol brasileiro'.