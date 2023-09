Por que o Santos manteve Marcelo Fernandes técnico em meio a negociações

A ideia é respaldar o time psicologicamente diante da situação de incerteza e dúvida quanto ao comando. Os dirigentes não querem que Fernandes trabalhe com o receio de que a qualquer momento possa chegar alguém para ocupar o cargo.

A decisão foi baseada em passar segurança ao elenco, que apoia o interino, e para manter a empolgação após a vitória sobre o Bahia. O desempenho na vitória e as escolhas tomadas por Marcelo Fernandes empolgaram internamente.

O Santos ainda tem negociação em aberto por um novo treinador. Carille, aliás, foi sondado, mas não recebeu proposta segundo apuou o UOL. Gallo é quem mantém contato com o nome, ainda mantido em sigilo.

O desfecho do novo técnico deve ocorrer no final desta semana. A diretoria corre contra o tempo para definir o nome e dar, pelo menos, uma semana de trabalho livre para quem chegar.

O Santos está em 17º na tabela do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos.

