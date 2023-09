Palmeiras vive seca sem Dudu e tem problemão na reta final. E agora, Abel?

Breno Lopes fez o único gol do time desde a lesão de Dudu, que virou baixa após a partida contra o Vasco. O camisa 19 marcou no apagar das luzes e decretou a vitória sobre o Goiás no Allianz Parque, além de ter criado uma polêmica ao fazer gestos obscenos em direção aos organizados da Mancha Verde.

A fase atual contrasta com o faro de gol que o time teve nos últimos meses. Foram 97 feitos nos 56 confrontos disputados até agora em 2023 (média de 1,73 gol por jogo), com o Alviverde registrando o melhor ataque da fase de grupos da Libertadores e o terceiro do Brasileiro.

Abel Ferreira chamou atenção para a falta de eficácia do Palmeiras contra o Grêmio. O time teve volume e levou perigo ao gol defendido por Gabriel Grando, mas não conseguiu balançar a rede em nenhuma das 18 finalizações que deu. Depois de passar oito jogos sem ser vazado, o time sofreu um gol e pagou caro pela ineficiência na frente.