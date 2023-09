Palmeiras ajuda polícia a prender 28 criminosos com tecnologia no Allianz

Além disso, 42 pessoas que estavam descumprindo medidas judiciais foram interceptadas, impedidas de entrar no Allianz Parque e notificadas para a vara de custódia.

A ação cumpriu mandados de prisão de diversos estados, relacionados aos crimes de roubo, peculato, furto e tráfico de entorpecentes.

Sistema do Palmeiras favorece a polícia. A tecnologia implementada pelo clube em seu estádio garante que o dono do CPF responsável pela compra do ingresso seja o mesmo de quem entra no estádio — o que não ocorre com bilhetes físicos ou com código de barras.

Implementação da biometria facial foi decisão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A mandatária entende que ferramenta é a melhor disponível contra a venda irregular de ingressos para as partidas do clube.

Procurado por tráfico internacional de drogas foi preso

Um dos detidos na ação da SSP com a colaboração do Palmeiras era procurado desde março de 2020 por tráfico internacional de drogas. Luiz Augusto Coelho Rodrigues fugiu quando um avião caiu com 400kg de cocaína na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.