Mauro sobre Fla na final: 'Tudo passa pelo Sampaoli, vai inventar de novo?'

Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que o atuação do Flamengo no segundo jogo da final da Copa do Brasil, no domingo (24), no Morumbi, depende principalmente das escolhas táticas de Jorge Sampaoli. "Ele vai inventar de novo?", questionou o colunista do UOL.

Fator Sampaoli: "O fator mais importante do ponto de vista do Flamengo é o fator Sampaoli: vai atrapalhar tudo de novo ou vai fazer aquilo que deveria ter feito domingo passado, escalando o time certo? Semana passada, ele não teve coragem de deixar o Gabriel no banco, e aí colocou Gabriel, Pedro e Bruno Henrique, foi uma lambança. Aí tentou consertar no intervalo, mas não mexeu corretamente, botou o Everton Ribeiro, mas manteve os três e não tirou o Gabriel, que só sai depois, reclamando de uma lesão. Tudo errado, jogadores mal, técnico mal".

'Essa é a escalação que ele deveria começar': "Dependendo do dia, de como acordar o Sampaoli, do astral e das loucuras que ele possa vir a fazer, não tem Arrascaeta que dê jeito. O Arrascaeta vai ser um jogador para jogar 20 minutos, pouco mais do que isso. A lógica no domingo seria o Sampaoli começar com a mesma defesa, liberar um pouco mais o Ayrton Lucas para atacar, vir com Thiago Maia e Pulgar para dar maior consistência na proteção dos laterais, o Wesley ataca muito e ele não pode abrir mão do Ayrton Lucas defensivamente, é um absurdo. O jogador está mal, fez uma patacoada no domingo, mas ele está jogando com amarras, o Vítor Pereira aproveitava o potencial do Ayrton Lucas e o Sampaoli não aproveita. Everton Ribeiro e Gerson, para ter dois jogadores que retém a bola, tentar dar uma cadenciada no jogo, porque o São Paulo vai pressionar, acelerar o jogo ao máximo no começo para fazer mais um gol e ficar com 2 a 0 no agregado, é óbvio. E Bruno Henrique e Pedro lá na frente, essa é a escalação que ele deveria começar".