Mauro Cezar critica reação de Abel na derrota: 'Sempre a culpa é de alguém'

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no Posse de Bola a reação de Abel Ferreira na derrota do Palmeiras por 1 a 0 contra o Grêmio. Revoltado, o treinador deixou o gramado antes do apito final, falando em "roubo" da arbitragem.

'Sempre a culpa é de alguém': "Nos cinco últimos jogos, o Palmeiras só fez dois gols, aquele de falta do Raphael Veiga contra o Vasco, muito bonito por sinal, e o do Breno Lopes que deu aquela confusão toda. Então, o Palmeiras não fazendo tem sido rotineiro nos últimos jogos, desde aqueles 4 a 0 contra o Deportivo Pereira na Colômbia o time tem dificuldade para marcar. Essa é a única novidade, algo recente, o resto não é novidade. O Palmeiras é o incrível time que nunca é derrotado, porque no futebol você ganha e perde jogos, mas sempre a culpa é de alguém".

'O Palmeiras cria muito pouco': "O Palmeiras teve volume, pressionou, o Grêmio não é um time que marca bem, vide o 4 a 4 contra o Corinthians, mas nem assim o Palmeiras conseguiu aproveitar. É sempre na pressão, Gustavo Gomez de cabeça, que dessa vez foi na trave, acho que cria muito pouco. E sobre a ausência do Dudu, ele já fazia sua temporada mais fraca pelo Palmeiras, não acho que seja só o Dudu, não, porque ele já não vinha bem e até sendo questionado. 'Ah, o Dudu só fez dois gols no ano, participando muito menos', ele não vivia uma temporada tão boa. Aliás, a tendência hoje contra esse Boca são dois jogos fechados, poucas chances, dois 0 x 0, ou 0 x 0 e 1 x 1, ou 1 x 0 para um dos lados, qualquer coisa desse tipo é provável que vejamos a partir da quinta-feira que vem, com o jogo lá na Argentina primeiro".