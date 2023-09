Lateral do Botafogo manda recado para Abel Ferreira: 'Isso que é roubo'

O lateral botafoguense usou palavras parecidas com as ditas por Abel Ferreira ontem (21), na reta final do jogo entre Palmeiras e Grêmio. O treinador do clube alviverde deixou a partida antes do fim e falou "isso é roubar".

Classificação e jogos Brasileirão

Marçal recebeu um cartão vermelho direto após dar uma solada no tornozelo de Pedro durante uma disputa de bola. O lance teve interferência do VAR, já que, a princípio, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli deu apenas o cartão amarelo ao atleta.

Marçal: não era para Abel

Depois do jogo, o lateral falou que o recado não era específico para Abel. "Nada era específico para ele. Estava acompanhando o jogo Grêmio x Palmeiras, tiveram vários momentos que no meu entendimento o Grêmio estava sendo prejudicado. O árbitro está para apitar. Integrantes, fiquem até o final do jogo, deem coletiva e falem o que estou falando agora. Sair antes quando o time dele não está sendo prejudicado e fazer o que ele fez... É só um alerta, um desabafo. Tem que aprender a perder", disse na zona mista.

Marçal ainda reclamou da expulsão. "Expulsão injusta. Cabia falta e amarelo pela intensidade do lance. Não é questão de sentir roubado, desabafo vendo equipes sendo beneficiadas. Aceitamos derrotas, mas pelo lance acredito que um amarelo era a melhor decisão."

Assista: