"Isso é roubar": fala de Abel é relatada por árbitro de Grêmio x Palmeiras

O relato do árbitro diz respeito ao momento em que Abel Ferreira, ainda com o jogo em andamento, deixou o gramado e foi para o vestiário.

Classificação e jogos Brasileirão

"Isso é roubar", disse Abel Ferreira enquanto fazia gestos com a mão direita ao sair do campo. As câmeras da transmissão do sportv registraram o momento.

Após o término do jogo, quando me dirigia ao vestiário, fui informado pelo VAR, sr. Igor Junio Benevenuto, que após verificar as imagens da cabine do árbitro de vídeo, identificou que o treinador do Palmeiras, sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, se dirigindo a zona mista do estádio, fez com a sua mão direita, gestos com os dedos, e proferiu as seguintes palavras através da leitura labial: 'isso é roubar! isso é roubar! isso é roubar'. Bruno Arleu de Araújo, em súmula

Abel se explica

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico português explicou o motivo que o fez tomar a decisão de deixar o campo antes do fim da partida.