Fuga do Z4, semi e 'ajuda' ao Palmeiras: dilemas de Luxa contra o Botafogo

Luxa terá que alinhar o discurso com a prática quatro dias antes da semi da Sul-Americana. O técnico já mudou o que considera como prioridade em declarações que deu nos últimos meses, e agora chega em um momento decisivo nesta reta final de temporada.

A escalação definida para o jogo pode virar uma espécie de "cobertor curto". Se definir que os titulares enfrentarão o Botafogo para evitar uma complicação no Brasileiro, corre o risco de deixar "descoberta" a preparação para a semifinal contra o Fortaleza — e o contrário se entrar com um time misto ou reserva.

A situação física de medalhões também pesa nesse cálculo. O Corinthians lidou recentemente com desfalques importantes pela precaução para evitar lesões, principalmente envolvendo Renato Augusto, e o calendário apertado pode ser determinante para o time que vai a campo nos jogos seguintes.

A partida contra o Botafogo também tem um elemento extra: uma possível ajuda ao Palmeiras. O rival é o segundo na tabela do Brasileirão, perdeu ontem para o Grêmio e vai se beneficiar na caça ao líder em caso de tropeço contra o Corinthians.

