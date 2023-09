Corinthians: Três motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Time proativo: No empate contra o Grêmio, o Corinthians marcou quatro gols em um jogo pela primeira vez no ano. Embora também tenha sofrido quatro, Luxemburgo afirmou que fez mudanças para ter uma postura proativa — em vez de reativa — e que trabalha para deixar o time menos vulnerável. É um indicativo de que a equipe deve ser mais ofensiva em campo.

Adversário em 'baixa' e fator arena: O rival de hoje vem de três derrotas seguidas e, apesar da liderança no Brasileiro, passa por um momento de turbulência na temporada. O Corinthians também tem uma sequência de dez jogos de invencibilidade na Neo Química Arena e leva vantagem no retrospecto em casa contra o Botafogo.

Só um treino cheio: O Corinthians teve três dias de preparação para a partida, mas a base do time titular só teve uma sessão conjunta com o resto do grupo. Em vez de priorizar ajustes táticos, a estratégia foi recuperar a parte física das principais peças após o jogo contra o Grêmio.

Jejum de vitórias e dúvidas: O clube do Parque São Jorge não vence há cinco jogos, sendo quase um mês sem triunfos e vendo a sombra da zona do rebaixamento crescer na tabela. Um novo tropeço pode complicar a situação no Brasileiro e amplificar a pressão sobre Luxa antes do início da disputa da semifinal da Sul-Americana.

