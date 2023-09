Corinthians de verde? Torcedores reclamam da cor da nova camisa

Grande parte dos torcedores disseram que a camisa parece verde, se assemelhando com o uniforme do rival Palmeiras.

"Não sei se é a minha TV, mas essa camisa nova do Corinthians é muito verde", alega um torcedor, no Twitter.

A terceira camisa dos alvinegros foi inspirada no movimento histórico das Diretas Já. Na gola da camisa aparece a inscrição com o local e a data do comício: "Vale do Anhangabaú - São Paulo/SP - 16 abril 1984".

