Corinthians vence Botafogo e mantém concorrentes ao título animados

Renato Augusto ajudou na criação, e o Corinthians dominou o Botafogo no segundo tempo. O time do Rio ficou postado na defesa e viu os mandantes pressionarem bastante até tirarem o zero do placar com gol de Gil. O zagueiro foi comemorar com os reservas e deu um abraço em Luxemburgo.

O Botafogo reagiu no final, enquanto Yuri Alberto perdeu novas chances. Com as alterações, o time de Lage ficou mais ofensivo e tentou o empate. Entrou em ação a segurança de Cássio, que operou boas defesas. No lado do Corinthians, Yuri era o mais acionado, mas não conseguia dar sequência às jogadas.

Gols e lances importantes

Primeiro lance de perigo veio do Botafogo. O meia Tchê Tchê recebeu na entrada da área e arriscou chute de canhota, passando muito perto do travessão.

Resposta corintiana: Wesley fez boa jogada, mas finalizou por cima. O atacante conseguiu jogada individual pelo lado e finalizou à esquerda do gol botafoguense.

Rojas arriscou de longe e exigiu grande defesa de Perri. O camisa 10 soltou um chute venenoso do meio da rua, e o goleiro do Glorioso espalmou para escanteio.