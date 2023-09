Deputado federal bolsonarista leva clube à elite do Campeonato Carioca

Não se confundam quando virem, em 2024, o nome Sampaio Corrêa na elite do Campeonato Carioca. O novato do Estadual não tem ligação com o tradicional clube maranhense e possui poucas coincidências além do nome.

A agremiação de Saquarema, na Região dos Lagos (RJ), tem identidade própria, possui boa estrutura e um mecenas por trás que faz a roda girar: o deputado federal bolsonarista Lourival Gomes (PP-RJ), que está no cargo legislativo desde 2015.

Raízes do time