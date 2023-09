Casão: Torcida do SPFC hoje é mais popular e lembra a Fiel na época da fila

O colunista Walter Casagrande afirmou no Fim de Papo que o Tricolor tem hoje a torcida mais popular de São Paulo e a comparou com a torcida do Corinthians na fila que durou 23 anos.

'Vi meu pai transtornado e entendi o que era uma fila': "Eu era torcedor do Corinthians em boa parte dos 23 anos de fila, comecei a ir no estádio em 1970, fui acompanhando, vendo as histórias e as reações. Eu entendi o que era um tabu, uma fila, quando o Corinthians perdeu para o Palmeiras em 1974 e eu vi meu pai transtornado. Eu falei, o tal de futebol é sério. O São Paulo é uma situação diferente, já foi três vezes campeão do mundo, da Libertadores, uma porrada de vezes campeão brasileiro, e quando o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar um título, ele não tinha título nenhum, só de 1954 para trás, nunca tinha ganho Brasileiro, Taça Brasil, Robertão, nada. Naquele momento, para o Corinthians, a coisa mais importante era o Campeonato Paulista".

'São Paulo é o time do povo atualmente': "No São Paulo, tem a pressão de ganhar um título, mas o ambiente está diferente. O São Paulo é o time do povo atualmente, eu lembro do Corinthians da minha infância, em que o estádio lotava, a torcida ia e o Corinthians perdia. No outro ano, a mesma coisa, e nunca importava. Nunca importou para a torcida do Corinthians daquela época qual era o adversário, porque eles tinham certeza que a presença deles era muito importante para um dia ser campeão. A torcida do São Paulo está assim. A torcida do São Paulo sabe que a presença dele é tão importante quanto foi a do Corinthians lá atrás para ganhar um título. Para quebrar um tabu, como eu acho que o São Paulo vai quebrar no domingo, o ambiente tem que estar como está: jogadores confiantes, O Dorival tem o comando, o ambiente está tranquilo, conseguiu vencer as partidas importantes no Morumbi e agora tem esse jogo. O ambiente tricolor sabe muito bem que tudo tem que ser jogado nesse jogo".