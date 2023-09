Camisa amarela do Corinthians colore a Arena. Mas não na organizada

A camisa predominantemente amarela está sendo usada dois dias após o lançamento oficial. O modelo homenageia o movimento das Diretas Já, em 1984, e a participação de lideranças da Democracia Corintiana,

Classificação e jogos Brasileirão

Poucos torcedores já aderiram ao novo manto, mas a diferença da tonalidade fica nítida na arquibancada. Além da camisa amarela, corintianos foram ao estádio assistir ao jogo com modelos antigos da terceira camisa, em cores diferentes.

O preto e branco se mantém praticamente hegemônico no setor das organizadas. O preto impera no área da Gabiões, com o branco na da Camisa 12.

A Gaviões publicou uma nota se manifestando contra a "colorização das camisas em campo e na bancada". A torcida organizada afirmou que não concorda com as trocas de cores no uniforme, ressaltando que o Corinthians "é preto e branco".

O novo manto ainda não está sendo comercializado em peso nos arredores do estádio. Vendedores ambulantes exibem camisas diferentes das cores tradicionais, como laranja e grená, mas ainda não o modelo amarelado.

O que disse a Gaviões

" É PRETO E BRANCO, SINAL DE GUERRA

É O CORINTHIANS QUE ESTREMECE A TERRA "