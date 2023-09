Arrascaeta volta a treinar no campo e anima Flamengo para decisão

O Flamengo voltou a ter Arrascaeta e Luiz Araújo no treino desta sexta-feira junto ao grupo e aumenta a expectativa para contar com ambos na final da Copa do Brasil no domingo (24), contra o São Paulo.

O que aconteceu

Arrascaeta e Luiz Araújo já tinham treinado ontem (21), conforme noticiou o UOL. Os dois apareceram bem nesse retorno.