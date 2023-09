Árbitro uruguaio apitará Corinthians x Fortaleza na semi da Sul-Americana

Ostojich apitou apenas um jogo do Corinthians ao longo da carreira. No ano passado, ele comandou o jogo de volta do Timão contra o Flamengo, nas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, os cariocas venceram por 1 a 0.

Por outro lado, o uruguaio já apitou quatro jogos do Fortaleza ao longo da carreira. Ele esteve no comando durante as vitórias sobre Colo-Colo [4 a 3 - Libertadores 2022] e San Lorenzo [2 a 0 - Sul-Americana 2023], no empate com o River Plate [1 a 1 - Libertadores 2022] e na derrota para o Estudiantes [3 a 0 - Libertadores 2022].

A arbitragem para o jogo de volta, que será realizado no dia 3 de agosto será definida posteriormente.

Claus apita outra semifinal

O árbitro Raphael Claus será o responsável por apitar o jogo de ida da outra semifinal da Sul-Americana. A partida será disputada entre LDU e Defensa y Justicia. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira (27), às 19h30 (de Brasília), no Equador.