Al-Nassr x Al-Ahli: saiba onde assistir e horário de jogo do time de CR7

Já o Al-Ahli percisa do triunfo para se manter nas primeiras posições do campeonato. O time está em quinto, com 15 pontos.

Classificação e jogos Saudita

Jogadores como Riyad Mahrez, Firmino e Édouard Mendy atuam pelo Al-Ahli.

Jogos de Hoje: veja agenda completa do dia e onde assistir



Al-Nassr x Al-Ahli- onde assistir e horário do jogo

Local: Estádio Al-Awwal Park

Data e horário: 22 de setembro, às 15h (de Brasília)

Transmissão: Bandsposrts e canal Goat