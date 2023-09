Advogada diz que entregador vai processar vice do Flamengo após agressão

A advogada acompanhou Leandro em entrevista coletiva concedida na tarde de hoje (22).

No evento, o torcedor do Fla negou que tenha ameaçado Marcos Braz ou a filha dele, o que vai de encontro à versão do dirigente.

"O fato curioso é que, por que, em nenhum momento, ele entrou em contato com a segurança do shopping ou com a polícia, já que estava se sentindo ameaçado? Meu cliente jamais me ameaçou. No próprio depoimento, ele diz que 'foi indo em direção a ele', o que prova que ele começou as vias de fato", disse Ani Luizi.

"Agora, meu cliente vai representar criminalmente contra o Marcos Braz e seu amigo André, que também o agrediu, proferindo chutes em sua cabeça. E na esfera cível em razão de todo o constrangimento que vem passando. Meu cliente está impossibilitado de trabalhar, com medo de andar nas ruas. Esse caso tomou uma proporção tão grande que a gente não sabe o que pode acontecer. Ele precisa do trabalho dele, é o sustento dele", completou.

O que mais ela falou?

Filha de Marcos Braz. "No momento [da briga], não estava. Ela estava no shopping, porém, não estava no local. Consegui falar com três testemunhas, muita gente se disponibilizando para testemunhar a favor do Leandro. Pessoal que estavam passeando no shopping e até lojistas, que informaram que, no momento da confusão, a filha não estava com ele. Estava somente ele e o amigo André".