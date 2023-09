Abel repete pedido de Diniz e CBF por câmeras à distância

O que aconteceu

Abel Ferreira deu a declaração na coletiva depois da derrota do Palmeiras para o Grêmio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Brasileirão. Ele chegou a deixou o gramado pouco antes do fim da partida após se revoltar com uma decisão de arbitragem.

Ele citou o pedido que CBF e Fernando Diniz fizeram após o jogo entre Brasil e Bolívia, no Mangueirão. A transmissão da Globo posicionou um microfone que captou instruções do treinador durante a parada técnica.

O colunista do UOL Rodrigo Mattos apurou que a entidade solicitou que a TV Globo não divulgue falas de Diniz aos jogadores. O objetivo é não expor as instruções do técnico, que prefere que suas falas na partida não sejam públicas.

O que mais Abel disse na coletiva

Saída de campo conturbada: "[Foi por] Falta que o arbitro marcou e 30s depois acabou o jogo. Não houve nada, querem criar polêmicas. Quando não se tem assunto, é preciso criar. O que acontece no campo fica no campo. Não falei com ninguém, com dirigente nenhum [do Grêmio]".