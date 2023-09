Abel Ferreira faz depoimento emocionado sobre Walewska: 'Estou incrédulo'

O técnico Abel Ferreira falou sobre a morte da campeã olímpica Walewska. O técnico do Palmeiras não escondeu a emoção e fez uma reflexão sobre o ocorrido. Nesta semana, a ex-jogadora esteve na Academia de Futebol e presenteou o português com a sua biografia.

"Quando disseram, nem acreditei, fiquei incrédulo. Acho mesmo que não vale a pena me chatear com futebol, tem que desfrutar. Infelizmente, é nesses momentos que falamos da morte que nós pensamos realmente qual é minha missão como homem, pai, filho. Tive oportundiade de falar com ela, era capitã do time. Foi uma hora extraordinária de aprendizado", disse ele, que retornou à mesa para fazer o pronunciamento após já ter encerrado sua entrevista coletiva.

Abel ressaltou ainda o que Walewska contou sobre a experiência da transição das quadras para a aposentadoria depois de uma carreira virtoriosa: