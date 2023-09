'F...-se sua filha': Marcos Braz diz que agressão começou após ameaça

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deu sua versão sobre a briga que se envolveu com o entregador Leandro Campos. Segundo o dirigente, ele foi ameaçado de morte e xingado ao falar que estava com sua filha.

Eu falei para ele (Leandro Campos): 'Minha filha esta aqui do lado, tu ta me ameaçando'. E ele falando, falando... Nisso, eu perco o raio de visão dela, só que no fundo da loja, teoricamente, elas (filha e as amigas) estavam mais perto dele do que eu. E aquilo já foi me incomodando. Minha filha vendo o pai sendo ameaçado de morte, isso começou a me tirar do sério. Fui falando com ele, na direção dele, falei sistematicamente, várias vezes, que a minha filha estava ali. E aí peço até desculpa pelo que vou falar, mas a última frase dele foi: 'Foda-se a sua filha'. E aí o final vocês viram

Marcos Braz, vice de futebol do Fla sobre a briga

O dirigente falou repetidas vezes que recebeu ameaças de morte do entregador Leandro Campos antes de partir para a agressão física: