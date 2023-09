Vice do Fla diz não se lembrar de mordida na virilha em briga no shopping

"A última frase dele foi "Foda-se a sua filha" [...] Depois dessa última frase que ele falou, me lembro de pouca coisa" Marcos Braz.

Segundo o dirigente do Flamengo, a frase citada foi o ponto de passagem da agressão verbal para a física.

"Em relação à briga, não lembro após o que ele falou para mim. Antes eu lembro de tudo, relatei, botei dentro da cronologia. Fui ameaçado de morte, minha filha estava próxima. Ele fez várias ameaças. Eu sistematicamente pedi para que parasse. Em nenhum momento pedi para os outros pararem. Eu estava sozinho. Tinham duas, três pessoas filmando, me xingando. Ele não fala com a verdade quando diz que não me ameaçou. Fui chegando perto dele e deu no que deu" Marcos Braz detalhando a versão dele para a briga.

A coletiva de Marcos Braz na íntegra