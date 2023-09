Cássio vira estampa de travesseiro gigante e faz sucesso: 'Melhor presente'

A paixão pelo Corinthians é um elo entre o sobrinho e a tia. Eles conversam o todo momento sobre o clube, costumam assistir juntos aos jogos em Diadema, onde moram, e Fernanda já levou o garoto para conhecer a Neo Química Arena.

Travesseiro gigante com estampa de Cássio Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

Mãe e filho encontraram uma loja na internet que produz travesseiros de 1,50m e lançaram o pedido inusitado: 'Faz do Cássio?'. A proprietária da Darma Store, Patrícia Bonachela, gostou da ideia e deu início à produção do primeiro exemplar. A foto escolhida foi a do goleiro recebendo o prêmio de melhor jogador do Mundial de Clubes em 2012.

"Ela falou que foi o melhor presente que ganhou na vida toda", lembrou Flavia. "Chega empacotadinho, não parece que é tão grande. Quando ela abriu ela, não acreditou. Gostou muito", acrescentou sobre a irmã, que é "apenas" 24 cm mais alta que o produto.

Fernanda, por sua vez, destacou que o gesto ganhou um significado especial. "Como foi o primeiro presente que meu sobrinho me deu, tem um significado muito especial para mim, além de ser do meu ídolo", ressaltou.

Gato de Fernanda gosta de deitar no travesseiro gigante estampado de Cássio Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

A torcedora ainda contou que dorme todos os dias com o travesseiro de Cássio, e que seus gatos também adoraram deitar sobre ele. Fernanda complementou que sempre acha engraçado quando vê o goleiro pendurado no varal após as lavagens.