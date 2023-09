Torcedora tatua autógrafo de Calleri e surpreende atacante: 'Está maluca'

"Nossa, você está maluca, mano", disse Calleri ao ver a tatuagem. "Estou maluca pelo meu clube, você faz história lá. Obrigada, viu?!", disse Bruna ao dar um abraço no jogador.

No dia 14 de julho, Cintia publicou um vídeo em suas redes sociais onde mostra como foi o encontro com o jogador e descreveu a reação do jogador ao pedir o autógrafo na mão.

"Eu estava muito nervosa, não sabia como ele ia reagir ao pedido, mas ele foi simpático e até deu risada com o pedido. Fui correndo fazer a tatuagem. A sorte é que o tatuador era são-paulino e ficou até surpreso com o pedido. Obrigado pelo carinho, Calleri. Você é um ídolo para mim", disse a torcedora.

Calleri pode fazer história

No próximo domingo (24), Calleri pode entrar, de vez, para a história do São Paulo. Isso porque, o clube paulista precisa apenas de um empate contra o Flamengo para conquistar sua primeira Copa do Brasil.

No jogo de ida, o atacante argentino foi fundamental para garantir a vantagem ao Tricolor. No primeiro tempo da partida, ele marcou o único gol da vitória por 1 a 0, de cabeça.