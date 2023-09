Tironi: São Paulo ganhou uma opção e perdeu um batedor de pênalti com James

O jornalista Eduardo Tironi analisou no UOL News Esporte que James Rodríguez jogou bem na derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Fortaleza, apesar de mais uma penalidade perdia. Segundo ele, o Tricolor não pode apostar no craque colombiano em caso de decisão por pênaltis na Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Morumbi.

'A pressão sobre James agora é grande': "Pode contar com ele, mas se o jogo for para os pênaltis o São Paulo acaba de perder um batedor potencial. Curioso que é um cara que acerta tanta bola parada, chutou uma bola na trave numa falta, fez um belo gol tirando do goleiro no contrapé, mas perdeu o pênalti de novo. A pressão sobre isso é bastante grande, sobre o James a partir de agora. O curioso é que no lance o Luciano pega a bola para bater o pênalti, parece que vem um recado banco e o Luan avisa ao Luciano, que entrega a bola ao James meio que a contragosto, e o James perde seu segundo pênalti pelo São Paulo".

'James jogou muito bem, tirando o pênalti': "A atuação do James, se você tira o pênalti perdido, é claro que isso é uma hipótese, foi uma boa atuação, achei que ele jogou bem, jogou muito bem, carimbou todas as bolas, fez o gol, só que o pênalti deixa a situação esquisita. Imagina uma decisão por pênaltis na Copa do Brasil e vai o James para a bola, a pressão sobre ele, a pressão da torcida, a pressão da fila, a pressão de tudo. Em tese, o São Paulo perdeu um potencial cobrador".