SPFC: Dorival vê risco de rebaixamento, mas cita decisão correta por final

Planejamento para decisão: "Não estou trabalhando a equipe há um mês, e sim desde 20 de abril, quando cheguei. Estou condicionando cada um deles para que se preparassem porque chegaríamos em decisão. Acabou acontecendo, sem duvidas que estaremos muito atentos a todas a situações".

Duelo contra o Fla: "É um jogo em que tudo pode acontecer, principalmente contra uma equipe qualificada como o Flamengo. Todos os cuidados possíveis".

Evitar erros repetidos: "Estamos trabalhando com muita intensidade para não voltar a repetir erros. Os próprios jogadores já falaram: 'Estamos há X tempo e já aconteceram situações que não queremos que se repita'. Essencial que se entreguem, que no dia da partida se dediquem. Quando acabou o jogo no Maracanã, com os jogadores estirados no gramado, aquilo representa seu torcedor. Aquilo é entrega".

Jogo do domingo: "Vamos ter cuidado suficiente. Estamos preparando todos os jogadores, não só a equipe que entrará em campo. Todos que poderão participar, qualquer mudança pode ser significativa e decisiva para o momento. Temos que estar mais preparados do que estávamos no domingo. Que os jogadores assumam sua condição, briguem por posição, não tem nada decidido e muitas coisas podem acontecer até domingo".

Vantagem na Copa do Brasil: "Resultado não administra. O trabalho desenvolvido dentro do São Paulo, em algum momento alguma coisa muito boa vai acontecer. Cativamos essa expectativa, esperança no nosso torcedor. Tudo pode acontecer no domingo aqui, mas não vai faltar luta e entrega dessa equipe. Isso eu garanto. Vamos nos entregar de corpo e alma".

James e Pato entre os titulares? "Não costumo falar individualmente de jogadores... Acho que é uma disputa normal e natural entre todos. Foram contratados com esse objetivo, naturalmente que temos um respeito muito grande pelo histórico deles, e não pode ser diferente. Disputa saudável dentro de um grupo. Prefiro falar a partir do momento que estejam em campo, brigando por suas posições, e tentando manutenção na equipe. Vejo jogadores de muito bom nível".