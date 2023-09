São Paulo prepara megaevento para dia da final da Copa do Brasil

O clube irá distribuir bandeirinhas aos torcedores e a esquadrilha da fumaça fará uma apresentação antes do apito inicial. As ações serão organizadas pelo marketing do clube.

A ideia do clube era ter eventos em toda a capital no dia, mas não houve acerto. Assim, as ações ocorrerão apenas dentro do perímetro de isolamento ao redor do estádio e dentro do Morumbi também.

A tradicional recepção do ônibus do time promete ser ainda mais chamativa. Geralmente o evento é coordenado pelas organizadas do clube, mas dessa vez terá auxílio do Tricolor também.