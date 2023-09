Brasileirão? Torcedores do São Paulo só pensam em outra coisa

São Paulo x Fortaleza tinha tudo para ser o esquenta perfeito dos tricolores no Morumbi, mas a equipe de Dorival Júnior perdeu a partida por 2 a 1. Apesar do balde de água fria no Brasileirão, a cabeça do torcedor estava em outro lugar: a final da Copa do Brasil. No domingo (24), o Morumbi será palco do duelo contra o Flamengo, mas o são-paulino já respira desde já esse jogo.

Mesmo estádio, outro foco

O duelo contra o Rubro-negro era ouvido a cada roda de conversa e mal parecia que uma partida começaria horas depois.