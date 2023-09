São Paulo afina discurso e evita deslizes antes de decisão contra Flamengo

O São Paulo adotou a cautela após derrota diante do Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, afinou o discurso e preservou seus jogadores antes do jogo da temporada: no domingo (24), o time encara o Flamengo pela volta da final da Copa do Brasil.

A dias de um título inédito, o Tricolor evitou dar armas para o rival e optou por mandar apenas um jogador para a zona mista. Normalmente, o clube disponibiliza mais atletas, mas adotou uma saída mais conservadora.

Discurso bem ensaiado