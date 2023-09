Santos mantém Marcelo Fernandes como técnico diante do Vasco

O Santos decidiu manter o técnico interino Marcelo Fernandes diante do jogo contra o Vasco, no dia 1 de outubro, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Enquanto negocia com um nome ainda mantido em sigilo, a diretoria do Peixe optou por confiar no trabalho de Marcelo Fernandes. O treinador estará à frente do CT Rei Pelé enquanto as negociações por um novo treinador não se encerrarem.