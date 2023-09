RMP: Com Sampaoli, o Flamengo já perdeu esse título da Copa do Brasil

O colunista Renato Mauricio Prado afirmou no UOL News Esporte que o Flamengo "já perdeu esse título" da Copa do Brasil se o técnico Jorge Sampaoli continuar no cargo.

É inacreditável que o Flamengo vai decidir esse título com esse tresloucado cidadão à beira do campo, coisas do Landim. Tem uma frase que atribuem ao Einstein, eu não sei se foi ele, mas todo mundo atribui, que diz assim: insanidade é você repetir os mesmo atos e esperar o resultado diferente. É exatamente isso que o Flamengo está fazendo com Sampaoli, e Sampaoli com o time, sejam quais forem os escalados, o que a gente vê é aquele Flamengo insosso, maltrapilho, irritante, trocando bola entre os zagueiros e esperando aparecer uma brecha para fazer um lançamento do goleiro ou do zagueiro para os atacantes. É óbvio que não dá certo e é óbvio que o Flamengo já perdeu esse título. Se trocasse, haveria pelo menos uma injeção de ânimo — 'opa, nos livramos daquela mala'. Só a demissão do Sampaoli já seria uma injeção de ânimo espetacular para esse time do Flamengo, mas nem isso vai ter. RMP

'Neymar está fritando Jorge Jesus': RMP diz se o técnico voltaria ao Flamengo