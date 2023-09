Reinaldo e Gómez trocam ofensas no intervalo de Grêmio x Palmeiras; veja

O lateral-esquerdo Reinaldo, do Grêmio, trocou xingamentos com o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, no intervalo da partida disputada hoje pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Reinaldo tentou partir para cima de Gómez enquanto ambos trocavam ofensas entre si, no momento em que as duas equipes estavam no túnel que dá acesso aos vestiários da Arena do Grêmio, ao fim do primeiro tempo.