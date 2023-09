PVC: 'Copa do Brasil é para o São Paulo o que foi para o Palmeiras em 2015'

O São Paulo acertou em poupar os titulares na derrota para o Fortaleza no Brasileirão às vésperas da decisão da Copa do Brasil? No De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho respondeu que sim. Segundo ele, o Tricolor deve focar todas as energias no título inédito, que pode se tornar um marco na história recente do clube.

'Copa do Brasil é para o São Paulo o que foi para o Palmeiras em 2015': "Eu acho que o São Paulo está fazendo o certo. Não estou dizendo que é sempre assim, mas acho que para o São Paulo hoje o nível de comprometimento que se criou no vestiário com a Copa do Brasil fez com que o time entendesse a importância que esse título representa para a história do clube. A Copa do Brasil está para o São Paulo hoje como esteve para o Palmeiras em 2015".

'Pênalti de Fernando Prass foi o ponto de reconstrução do Palmeiras': "Qual foi o ponto de reconstrução do Palmeiras? Foi o pênalti do Fernando Prass em 2015 [na final contra o Santos no Allianz Parque]. E é muito semelhante o que aconteceu com o Palmeiras naquele período, que morou no bloco do meio do campeonato um ano e meio depois de ter escapado do rebaixamento na última rodada, o Palmeiras morou no bloco do meio, desapontou sua torcida, perdeu jogos que não eram para perder do Allianz Parque e concentrou-se na decisão da Copa do Brasil".