'Chato', Rafinha chega aos 38 anos como peça fundamental do São Paulo

Aos 38 anos, Rafinha é muito mais do que um líder experiente e exemplo para os mais jovens dentro do elenco do São Paulo. O lateral é titular absoluto da posição, peça fundamental do time e vem mostrando que 'aguenta o tranco' da sequência de jogos mesmo já perto dos 40 anos.

O que aconteceu

Rafinha já soma 34 jogos na temporada, mais do que atuou pelo histórico Flamengo de 2019, por exemplo. O rompimento do ligamento do tornozelo o tirou de dez jogos no Paulistão, mas desde então ele só não esteve em dez das 41 partidas do Tricolor nas demais competições.