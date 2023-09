Mosaico 3D do Vasco exaltará resistência do clube: 'Faz parte do nosso DNA'

Hoje voltamos a jogar em casa depois de um longo período. Tentamos realizar um mosaico comum no Maracanã, contra o Atlético-MG, e no Engenhão, contra o Fluminense, e não conseguimos. Queríamos estar apoiando o time em São Januário e não estávamos podendo mesmo já cumprindo os quatro jogos de punição determinado pelo STJD. Hoje é uma mensagem que a torcida do Vasco, a nossa gente, sempre resistirá. Resistir faz parte do nosso DNA, sempre foi assim e sempre será. Além da representatividade das comunidades do entorno de São Januário, para nós é uma honra estar fisicamente onde estamos, vamos mais uma vez exaltar isso na arquibancada

Pedro Henrique Caixeiro, integrante do Coletivo 98

Classificação e jogos Brasileirão

A escolha do mosaico foi por uma questão técnica, que mistura montagem, visualização para as TV's e iluminação.

Foi uma questão técnica. A altura da marquise da social, a estrutura para subir o 3D que produzimos para hoje, a iluminação e, claro, a mensagem de frente para as câmeras de TV. Esse mosaico, em especial, achamos melhor fazer na social, mas esperamos em breve fazer um na arquibancada ou quem sabe em todo estádio

Pedro Henrique Caixeiro, integrante do Coletivo 98

Vasco deu apoio e ajudou na burocracia

O Coletivo 98 contou com o apoio do Vasco para a montagem do mosaico 3D e toda a burocracia para que ele pudesse ser exibido. As peças foram colocadas na social na noite de ontem (20) e hoje (21) pela manhã foram realizados testes.