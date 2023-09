Messi faz mistério sobre jogar a Copa de 2026 e fala sobre 'mágoa' com PSG

Jogar mais uma Copa do Mundo com a seleção da Argentina é algo que Messi quer pensar no futuro. Segundo ele — que no passado deu indícios de que a Copa do Qatar foi sua última —, o objetivo principal do momento é chegar bem à Copa América, que será disputada no próximo ano.

Não sei se chegarei à próxima Copa do Mundo. Ainda não estou pensando nisso porque está longe. Penso na Copa América, e meu objetivo é chegar lá. (A Copa do Mundo) Veremos mais tarde, depende de como me sinto. Os anos se passaram, temos que ver como me sinto. Lionel Messi

Mágoa com o PSG