Mattos: 'Se Jesus ficar livre, pressão pela volta ao Fla será muito grande'

O colunista Rodrigo Mattos afirmou no Fim de Papo que se Jorge Jesus for demitido do Al-Hilal, a pressão no Flamengo pela volta do mister será gigante. Ele lembrou, porém, que o presidente Rodolfo Landim & Cia guardam mágoas da saída do português em 2020.

Primeiro, tem que ver o quão real é essa crise dele com o Al-Hilal, mas os dirigentes da Arábia Saudita são piores que os brasileiros no sentido de serem meio alucinados, em pouco tempo demitir. E segundo, é bom lembrar que essa diretoria do Flamengo tem problema com Jorge Jesus porque ele deu uma rasteira neles quando ele saiu, tem um histórico aí para ser superado. Na contratação do Sampaoli, isso era uma carta, é claro que a diretoria tentou, havia uma pressão grande da torcida, essa carta estava na mesa, mas o incômodo sempre existiu e tem uma razão de existir, porque você negocia com uma pessoa e ela muda na sequência, como você negocia como uma pessoa assim? Tem esse fator. Mas, se ele tiver livre, vai ser uma pressão tão grande que acho difícil que resistam a pelo menos ouvi-lo. Rodrigo Mattos

