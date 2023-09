Marcelinho Carioca elogia gol de falta do Fluminense: 'Estilo Pé de Anjo'

"Estilo Pé de Anjo". Marcelinho disse que a finalização de três dedos colocou curva na bola, lembrando-o dos seus tempos de jogador.

E que golaço de falta do Leo Fernández. Meteu uma alavanca com 3 dedos na cobrança, a bola fez uma curva espetacular e quebrou o goleiro do Cruzeiro. Caraca que sensacional essa cobrança hein, deu saudade ao ver esse golaço, estilo Pé de Anjo Marcelinho Carioca

Marcelinho Carioca fez 86 gols de falta em sua carreira, 57 deles pelo Corinthians.

Gol bonito e decisivo

A cobrança de Leo Fernández aos 21 minutos do segundo tempo foi decisiva. O único gol do jogo deu a vitória em casa ao Fluminense diante do Cruzeiro.